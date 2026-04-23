Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 16 del Clausura 2026

La carrera por el título de goleo tuvo el giro que le faltaba… y llegó en el último suspiro. Cuando todo apuntaba a que la pelea se mantendría intacta hasta la Jornada 17, Joao Pedro apareció en el momento exacto. Un gol en tiempo agregado, al minuto 96 ante Santos Laguna, le devolvió el liderato y cambió por completo el panorama de cara al cierre del torneo.

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Joao Pedro toma ventaja en el momento clave

El delantero del Atlético de San Luis no solo marcó. Lo hizo en el momento perfecto.

Su gol en el último instante del encuentro ante los Laguneros, le permitió llegar a 13 anotaciones y romper el empate que sostenía con Armando “La Hormiga” González. En una lucha tan cerrada, ese tipo de detalles pesan más que cualquier racha.

Ahora, la presión cambia de lado.

“La Hormiga” González estuvo cerca del primero | Necaxa vs Chivas | Jornada 16 | Liga MX

La Hormiga deja escapar una oportunidad

Del otro lado, González tuvo una jornada complicada.

No logró marcar ante Necaxa y terminó saliendo de cambio en la segunda mitad, en un partido donde Chivas necesitaba de su referente ofensivo. Se quedó con 12 goles y, por primera vez en varias semanas, dejó de depender de sí mismo.

La diferencia es mínima, pero sólo falta una jornada para el final de la temporada regular.

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Jugadores de Pumas anotan, pero ya no les va a alcanzar

Más atrás, Robert Morales de Pumas firmó una actuación determinante.

Su doblete ante Juárez lo llevó a siete goles y lo metió en la conversación interna de su equipo, igualando a su compañero Olavio Vieira. Sin embargo, la distancia con los líderes ya es definitiva.

Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 16

Pos Jugador Club Goles Minutos Promedio 1 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 13 1440 110.77 2 Armando González Guadalajara 12 1196 99.67 3 Olavio Vieira Dos Santos Jr Pumas 7 955 136.43 4 Robert Morales Pumas 7 1318 188.29 5 Diber Cambindo León 7 1153 164.71 6 Kevin Castañeda Tijuana 7 1312 187.43 7 Joao Paulo Dias Toluca 6 1031 171.83 8 Paul Brian Rodríguez América 6 1133 188.83 9 Óscar Estupiñán FC Juárez 6 1030 171.67 10 Guillermo Martínez Pumas 5 476 95.20

La tabla se redujo a dos nombres: Joao Pedro y Armando González. Uno llega con ventaja mínima, el otro con la obligación de responder en el cierre.

Noventa minutos. Eso es lo que queda para definir al mejor delantero de la Liga BBVA MX.