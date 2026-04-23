¡Tigres de la UANL prepara gran homenaje para Gignac!

Para reconocer la gran trayectoria que tiene en Tigres, la afición auriazul ya prepara un homenaje para André-Pierre Gignac durante el último partido de la fase regular que se llevará a cabo en el Estadio Universitario.

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Esto durante el encuentro contra el Mazatlán de la jornada 17 que se disputará este sábado, en donde además el conjunto de la UANL buscará sellar su pase a la Liguilla del torneo Clausura 2026. Sin embargo, diferentes reportes indican que la institución “felina” y los seguidores regiomontanos no dejarán pasar la ocasión de reconocer el legado del atacante francés en este semestre que termina su relación contractual tras más de 10 años en el club.

De momento todavía no se han revelado los detalles de este homenaje, pero se perfila a que cuente con algún recibimiento especial para el “Bómboro” y posteriormente se presenten recuerdos de los mejores momentos que tuvo en el equipo.

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Los números de Gignac este torneo

En el actual semestre, el delantero galo solo ha participado en ocho partidos de la LIGA BBVA MX, pero solo en dos de ellos como titular, para un total de 288 minutos en cancha hasta antes de la fecha doble.

Únicamente ha conseguido un gol en liga, pero se dio en la victoria agónica de la jornada 10 en la que “Felinos” se llevaron los tres puntos en casa gracias a Gignac, quien entró de cambio cuando estaba igualado sin anotaciones el Clásico Regio, hasta que al minuto 92 marcó el tanto de la victoria.

El legado del francés

André-Pierre se consolidó como el máximo goleador en la historia de la “U” de Nuevo León con 222 tantos desde que llegó al club en 2015.

Entre su palmarés se encuentran cinco títulos de liga (Apertura 2015, 2016, 2017; Clausura 2019, Clausura 2023); y la Concacaf Champions League del 2020. Siendo junto con el portero Nahuel Guzmán, como los dos referentes que se mantienen en activo de la época dorada de los Tigres.

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