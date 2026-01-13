El dato que emociona a los fanáticos de Rayados

Para sacudirse la presión que generó el debut con derrota de los Rayados ante el Toluca, el equipo regiomontano buscará aprovechar la contundente hegemonía que tienen ante el Necaxa.

Los dirigidos por Doménec Torrent dejaron muchas dudas en su presentación en el torneo Clausura 2026, en el que cayeron por la mínima ante los Diablos Rojos a pesar de que jugaron en el Estadio BBVA y de que el conjunto mexiquense no contó con todos sus titulares.

Rayados va por la recuperación

Ahora el Monterrey visitará Aguascalientes para medirse esta fecha doble ante uno de los rivales que más han dominado en los últimos años, sin importar dónde se dispute el encuentro.

De los últimos 10 duelos de LIGA BBVA MX que han tenido, la “Pandilla” cuenta con un impresionante saldo de ocho victorias, por apenas un empate y un triunfo para los hidrocálidos.

Incluso en sus tres partidos más recientes, los de la Sultana del Norte además de ganar todos los compromisos, acumulan cinco goles a favor, sin ningún tanto en contra durante este lapso.

Antecedentes importantes

En el último antecedente que tuvieron, los Rayados golearon 3-0 al Necaxa en encuentro de la jornada seis del Apertura 2025, el cual se disputó en el Estadio BBVA. Mientras que la vez más reciente que se enfrentaron en el Estadio Victoria, fue en la fecha tres del Apertura 2024 en la que los regiomontanos se impusieron por la mínima.

La última ocasión en que los Rayos vencieron al Monterrey fue en la ya lejana fecha 15 del Apertura 2021, en el que con un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre, sorprendieron como visitantes.

Ya como locales, un triunfo de los hidrocálidos ante los regiomontanos se remonta hasta los cuartos de final del Clausura 2019 en el que por la mínima ganaron con un tanto de Christian “El Chicote” Calderón.

Así llegan al partido

Los pupilos de Martín Varini llegarán al partido con una mayor confianza, luego de imponerse como visitantes ante Santos Laguna por marcador de 3-1.

Bajo este escenario, el encuentro se llevará a cabo este martes 13 de enero del 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Victoria.

