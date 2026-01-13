¡Menú imperdible! Los Rayos del Necaxa se enfrentan en un partido de alto nivel a los Rayados de Monterrey, duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de TV Azteca Deportes, Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El conjunto de los Rayos llega inspirado a la segunda fecha del certamen tras haber goleado por marcador de 3-1 a Santos Laguna en Torreón, en donde además el conjunto dirigido por Martín Varini mostró un gran funcionamiento y no se notó la ausencia de Agustín Palavecino, quien firmó recientemente con la Máquina Celeste de la Cruz Azul .

Por su parte, los Rayados de Monterrey dirigidos por Domènec Torrent decepcionaron nuevamente a su afición al caer por marcador de 0-1 en el Estadio BBVA Bancomer ante el Toluca, conjunto bicampeón del futbol mexicano que para ese partido utilizó un equipo B ya que Antonio "Turco" Mohamed decidió darle más descanso a sus figuras principales.

Necaxa vs Rayados de Monterrey, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre los Rayos del Necaxa y los Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a través de la señal del Canal 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Necaxa vs Rayados de Monterrey



Fecha : Martes 13 de enero de 2026

: Martes 13 de enero de 2026 Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Victoria de Aguascalientes

: Estadio Victoria de Aguascalientes Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Necaxa vs Monterrey, ¿quién es el favorito para ganar en la Jornada 2 del Clausura 2026?

Para el encuentro de la Jornada 2 entre Necaxa y Monterrey, los Rayos parten como ligeros favoritos, lo cual podría deberse a los resultados de ambos equipos en la fecha pasada, esto a pesar de que los regiomontanos tienen una nómima más cara con casi 20 millones de euros de diferencia.

Necaxa vs Monterrey, ¿quién es el favorito?



Necaxa: +157

Empate: +250

Rayados de Monterrey: +166