América nombró a este jugador como el “goleador”, ¿estás de acuerdo? Así quedó el ranking interno del club

América inició su camino en el Clausura 2026 con un empate en condición de visitante frente a los Xolos de Tijuana , en el que sus atacantes no fueron capaces de marcar ningún gol que les diera la victoria. Pese a este mal inicio de cara a la portería rival, el club ya habría elegido a un referente ofensivo... o al menos eso figura en su web.

A la espera de un último fichaje bomba , el equipo azulcrema de momento no registra goles oficiales en la Liga BBVA MX este año. No obstante, al ingresar al portal oficial del club, es posible ver que Álvaro Fidalgo encabeza el ranking interno, por más que aún no cuente con aportaciones que aumenten sus estadísticas.

¿Por qué Figaldo lidera la lista del América?

Si bien todos los jugadores figuran con un gran 0 junto a sus nombres, el cual indica que todavía no lograron marcar en el Clausura 2026, Fidalgo aparece en el primer puesto del listado. Esto puede deberse simplemente a una aleatoriedad del sistema de datos internos, o al hecho de que el nombre del futbolista comienza por la letra 'A'.

¿Cómo es el ranking interno de goleadores del América?

El ranking interno de "goleadores" del América está ordenado actualmente de la siguiente manera:



Álvaro Fidalgo Víctor Dávila Sebastián Cáceres Patricio Salas Israel Reyes Aarón Mejía Alan Cervantes Miguel Vázquez Rodolfo Cota Brian Rodríguez

De todas formas, es muy probable que todo esto cambie en la segunda jornada del Clausura 2026, cuando el equipo de André Jardine reciba a Atlético San Luis. Esto debido a que un simple gol obligaría a una reconfiguración del ranking.

América ya piensa en la segunda jornada

América recibirá a Atlético San Luis este miércoles desde las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes por la segunda jornada del Clausura 2026, con la intención de sumar su primera victoria del año en la Liga BBVA MX.