Afición de Rayados sueña con este entrenador

Ante el mal momento que atraviesan los Rayados en este torneo, su afición ya sueña con un técnico que estaría disponible en los próximos días, tras dejar el cargo con su actual equipo.

Se trata del estratega argentino Marcelo Gallardo, quien decidió dar un paso al costado con el River Plate en plena temporada tras no poder emular lo que consiguió durante su primera etapa al frente del club argentino.

La afición Rayada quiere al Muñeco

Esto derivó que en redes sociales, seguidores del Monterrey apunten a que el “Muñeco” sería la opción ideal en caso de que la directiva del conjunto regiomontano decidiera hacer un cambio en el banquillo, por los resultados adversos con Doménec Torrent.

Aunque Gallardo todavía no ha anunciado qué hará después de salir de River, equipo en el que se consagró al ganar tres Copas Argentinas, dos Supercopas Argentinas, una Liga, un Trofeo de Campeones, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, una Copa Suruga Bank y tres Recopas Sudamericanas.

El mal momento del Monterrey

Los Rayados se metieron en el “ojo del huracán” después de la derrota que tuvieron ante los Pumas el pasado fin de semana, que los rezagó en la tabla del Clausura 2026.

A pesar de la calidad de la plantilla, los pupilos de Torrent se ubican en la novena posición de la clasificación, con 10 puntos obtenidos tras siete jornadas disputadas, lo que de momento los pone fuera de los puestos de Liguilla.

Los números de Torrent

Con este último duelo, el estratega español llegó a 37 partidos dirigidos con la “Pandilla”, en la que los números han estado por debajo de las expectativas cuando fue contratado el año pasado.

El equipo con “Dome” tiene una efectividad de apenas el 51.3% derivado de 16 triunfos, por nueve empates y en cambio 12 derrotas, por lo que las críticas no se han hecho esperar, sumado a las eliminaciones que sufrió tanto en LIGA BBVA MX, como en las competencias internacionales.

