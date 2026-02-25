Henry Martín y su pésima racha con el América; ante este club marcó su último gol hace un año

Henry Martín se ha vuelto tendencia en las últimas semanas dentro de las redes sociales luego de las declaraciones que ha realizado en contra de un sector de la afición, así como las indirectas hacia André Jardine, actual entrenador del Club América y tricampeón con dicha institución.

Lo que es un hecho es que, pese a estas palabras, la realidad es que Henry Martín sigue estando muy por debajo del nivel que en su momento mostró con los de Coapa. De hecho, el atacante mexicano está muy cerca de cumplir 1 año desde el último tanto que anotó en Liga con el América.

¿Cuándo fue la última vez que Henry Martín anotó en Liga con América?

Para recordar el último gol de Henry Martín con el Club América en Liga la historia se tendría que remontar a mayo del 2025, mes en el que se hizo presente en el marcador por última vez. En otras palabras, el delantero está a tres meses de cumplir un año sin anotar con la escuadra azulcrema.

Este se llevó a cabo en la semifinal de vuelta del Clausura 2025, cuando América venció 2-1 a Cruz Azul con anotaciones de Cristian Borja y Henry Martín, quien ejecutó a la perfección la pena máxima luego de un infantil error en el área grande de parte del colombiano Kevin Mier.

A partir de ahí, y entre lesiones de consideración y bajas de juego importantes, Henry Martín no solo se ha perdido muchos partidos con la institución, sino que, en aquellos que ha tenido participación, no se ha hecho presente en el marcador pese a las oportunidades que ha tenido.

¿Henry Martín saldrá del América el próximo torneo?

En medio de los rumores que indican que América podría ir con todo en la búsqueda de repatriar a Raúl Jiménez para la siguiente temporada, vale decir que, hasta el momento, se desconoce qué ocurrirá con Henry Martín y si este se mantendrá en el club de cara a los próximos meses.