Dijo que Club América era el mejor equipo de México y dicen que André Jardine le dará minutos

Se acerca la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el Club América tendrá una difícil parada: enfrentar a Tigres de la UANL en casa. El equipo tendrá varias bajas debido al amistoso que jugará México frente a Islandia y uno de los jugadores que podría verse beneficiado es Thiago Espinosa. El lateral izquierdo fue uno de los refuerzos del conjunto azulcrema en este mercado de fichajes, pero no ha sumado minutos hasta la fecha.

Reportes indican que el futbolista uruguayo de 21 años podría sumar sus primeros minutos de forma oficial en el duelo ante los universitarios. Sin embargo, resta saber si el cuerpo técnico del América le dará rodaje desde el inicio del encuentro o si tendrá su oportunidad de lucirse ingresando desde el banquillo. Espinosa llegó para competir por el puesto contra Cristian Borja y Ralph Orquin, pero aún no ha tenido la posibilidad de demostrar su futbol.

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos ante Tigres en la Jornada 8|Crédito: Club América / X

Thiago Espinosa, un extranjero enamorado del América

En una entrevista reciente, Espinosa colocó al América en lo más alto del futbol mexicano. “El América es un gigante, es el equipo más grande de México, es el club más conocido de México”, expresó al ser consultado sobre cómo es la percepción del conjunto azulcrema en el exterior, en este caso, en Uruguay. Ahora el joven podría tener su primera aparición oficial con el equipo en el próximo juego ante Tigres.

Las múltiples ausencias que tendrá América para enfrentar a Tigres

Debido al amistoso internacional que deberá afrontar la Selección Mexicana, el equipo de Jardine se vio afectado: 4 jugadores de la plantilla fueron convocados por el entrenador Javier Aguirre. Esto significa que las Águilas no contarán con Ángel Malagón, Israel Reyes, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez para el duelo ante Tigres, bajas muy duras para enfrentar a un rival muy complicado.

¿A qué hora se jugará el América vs Tigres?

América chocará contra Tigres este próximo sábado 28 de febrero, partido que corresponde a la Jornada 8 del Clausura 2026. El duelo comenzará a las 21:10 horas (tiempo Centro de México) y está estipulado para llevarse a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto donde las Águilas ejercen como local ante la remodelación del Estadio Banorte (ex-Azteca).

Lo dirigidos por Jardine vienen de golear a Puebla por 4-0, mientras que el equipo de Guido Pizarro viene de sufrir una derrota de 2-1 ante Pachuca.

