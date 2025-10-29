Aficionados truenan contra directiva de Pachuca por precios de boletos vs Chivas

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 promete emociones intensas en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos del Pachuca recibirán a las Chivas este domingo en la jornada 16. Este enfrentamiento podría ser decisivo para definir al último equipo que obtenga el boleto directo a la liguilla, en un torneo donde ambos clubes pelean por posicionarse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, la expectativa por el partido se ha visto empañada por una oleada de críticas dirigidas a la directiva hidalguense, tras revelarse los precios de los boletos, considerados excesivos por la afición.

La entrada más económica, ubicada en las cabeceras del estadio, tiene un costo de 800 pesos. En las zonas laterales oriente y poniente, el precio asciende a 900 pesos, mientras que las plateas, los asientos más premium, se ofrecen en 1,000 pesos. Estos montos representan un incremento significativo en comparación con partidos anteriores de los Tuzos como locales en esta temporada.

Cada vez más caros

Para contextualizar, en el duelo contra Tigres, los boletos oscilaron entre 200 y 300 pesos. Frente al Atlético de San Luis, los precios fueron aún más accesibles, desde 100 hasta 200 pesos. Incluso en la visita de Cruz Azul, un rival de peso similar, los rangos iban de 650 a 850 pesos, lo que hace que los boletos para el partido contra Chivas resulten notablemente más caros. Esta disparidad ha detonado quejas, ya que los aficionados argumentan que la directiva está aprovechando la popularidad del Rebaño Sagrado para inflar los costos.

Las redes sociales se han convertido en el principal escaparate para las reacciones, donde no han tardado en expresar su descontento con comentarios directos. El usuario @cezarg1 escribió: "¿Ya nadie los va a ver y con Chivas quieren recuperarse de su pobreza?". Por su parte, Faustico Rodríguez comentó: "Para hacer corajes mejor le pongo otros 200 y me llevo a comer a mi familia". Cecy Rodríguez agregó: "Me sorprende porque una final internacional costó menos que esto", comparando con eventos de mayor importancia. Finalmente, Julio Rodríguez predijo un escenario desolador: "Pachuca va a ser visitante en su propio estadio".

El partido de la fecha

A pesar de la controversia, el partido mantiene un alto nivel de interés. Chivas llega con un historial favorable en sus visitas recientes al Estadio Hidalgo: en octubre del año pasado, se impuso por 2-0, y en abril de ese año, repitió la victoria con un marcador de 1-0. Estos resultados añaden presión a los Tuzos, que necesitan los tres puntos para buscar su lugar en la liguilla directa, evitando el repechaje.

