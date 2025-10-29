Los resultados que necesita Cruz Azul para terminar en primer lugar del Apertura 2025

El torneo regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX esta por llegar a su fin y se mantiene la lucha por el primer lugar de la tabla. Toluca, Tigres, Cruz Azul , América y Rayados de Monterrey se mantienen en la contienda por terminar como punteros de la competición.

Los cinco equipos tienen posibilidades de poder quedarse con el primer puesto. En el caso de Cruz Azul, tiene un escenario que parece lograble para la Máquina pero necesita combinación de resultados de otros juegos.

Así puede quedar Cruz Azul en el primer lugar de la tabla del Apertura 2025

El equipo Celeste se ubica en el tercer lugar de la tabla con 32 puntos, a tan solo un punto del primer lugar que es Toluca con 33 puntos.

Para poder terminar con el primer lugar del torneo, necesita que Toluca pierda o empate uno de los dos juegos que le quedan, que Tigres pierda o empate uno de los dos juegos que le quedan y la Máquina tendría que ganar obligatoriamente sus dos encuentros restantes para así terminar con más puntos que los otros dos rivales que lo superan en la tabla.

En caso de que los Diablos ganen sus dos últimos encuentros, Cruz azul no lograría terminar en primer lugar de la tabla.

