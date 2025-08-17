¿Se va? Chivas cae ante Juárez y exigen la SALIDA de Gabriel Milito

Chivas sigue sin levantar en el Torneo Apertura 2025. Luego de quedar eliminados de la Leagues Cup, competencia en la que el ‘Rebaño Sagrado’ no pudo avanzar de la Primera Fase, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha ligado dos derrotas consecutivas y con dicho resultado, ya registran tres juegos perdidos en cuatro partidos disputados.

Tras haber participado en el certamen internacional que mide a los equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras de la Major League Soccer, el Club Deportivo Guadalajara vio la derrota en la Jornada 4 y ahora, perdieron en el Estadio Akron frente a los Bravos de Juárez en la Fecha 5.

En un partido en el que Gabriel Milito tuvo a elementos como Cade Cowell, Efraín Álvarez y Alan Pulido en la banca, Chivas no pudo ver reacción ante unos Bravos que sacaron los tres puntos en calidad de visitante, resultado con el que Juárez puso fin a una racha de ocho partidos sin poder vencer al conjunto rojiblanco.

Tras la derrota en la Fecha 5, los aficionados ya no tienen paciencia con Gabriel Milito a pesar de que su proyecto va comenzando. Y es que en siete partidos al frente de Guadalajara, el entrenador argentino de 44 años de edad tiene un registro de tres victorias y cuatro derrotas. En todos los encuentros que ha visto desde el banquillo, Chivas ha recibido por lo menos un gol.

¿Cuanto tiempo le calculan a Milito? Yo creo que no termina octubre en el puesto de director técnico — PIOJOMANÍA (@_ChivaHooligan) August 17, 2025

Para la Jornada 6 del Apertura 2025, Chivas tiene como rival a los Xolos de Tijuana, compromiso para el que el ‘Rebaño Sagrado’ visitará el Estadio Caliente el 22 de agosto en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.

