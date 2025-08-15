ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia la firma de CINCO jugadores en pleno Apertura 2025

De cara a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, en la que Chivas tiene como rival a los Bravos de Juárez, el ‘Rebaño Sagrado’ ha hecho un anuncio importante en la plantilla dirigida por Gabriel Milito, pues cinco jugadores han firmado contrato con el conjunto rojiblanco.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul registra a delantero con valor de 43 MILLONES tras salida de Giakoumakis

Jugadores que firmaron con Chivas

Mediante sus diversas vías de comunicación, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer la renovación de contrato de cinco elementos juveniles.

🇫🇷 RENOVADOS por la Dirección Deportiva ✍🏻



5️⃣ juveniles reafirmaron su compromiso para seguir trabajando y entregándose por estos colores:



Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García 👏🏻#MuchoChivas pic.twitter.com/Ol0bwpzAdr — CHIVAS (@Chivas) August 15, 2025

“RENOVADOS por la Dirección Deportiva. 5 juveniles reafirmaron su compromiso para seguir trabajando y entregándose por estos colores: Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García”, se lee en las redes sociales de Chivas.

Jugando para el ‘Rebaño Sagrado’, Teun Wilke tiene un registro de 11 partidos disputados con una marca de dos goles y una asistencia. Por su parte, Yael Padilla cuenta con 60 compromisos jugados en los que ha colaborado con siete anotaciones y cinco asistencias. Mientras que Miguel Gómez tiene 10 partidos jugados con un tanto y un pase de gol. Por otra parte, Hugo Camberos lleva 21 encuentros disputados con un gol y una asistencia. Finalmente, Eduardo García registra dos juegos defendiendo el arco de Chivas a los 23 años de edad.

Durante el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por Gabriel Milito se ubica en el lugar 13 de la tabla general con tres puntos, esto luego de una victoria y dos derrotas. Cabe mencionar, que el equipo rojiblanco tiene un partido pendiente ante Tigres, duelo correspondiente a la Fecha 1 que no se pudo disputar en el Estadio Akron debido a que el inmueble se encontraba en remodelaciones de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El partido de Chivas vs Juárez de la Jornada 5, se va a disputar este 16 de agosto en punto de las 17: 07 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Se fue Giakoumakis y Cruz Azul sufre otra BAJA ante Santos para la Jornada 5 de la Liga BBVA MX