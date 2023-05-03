Aficionados del PSG piden renuncia de los directivos del equipo

Más de 300 hinchas pidieron la renuncia de la cúpula del Paris Saint-Germain (PSG), encabezada por su presidente Nasser Al-Khelaifi, en una protesta organizada a las puertas de la sede social del club, en Boulogne-Billancourt , al suroeste de París.

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Los seguidores habían sido convocados por el colectivo de hinchas CUP, que llevan un tiempo enojados con una gran parte del equipo, incluido el astro argentino Lionel Messi, al que el PSG acaba de sancionar duramente por haber viajado a un compromiso publicitario en Arabia Saudí, para el que, según el equipo, no tenía permiso para hacerlo.

El objetivo de los aficionados es hacer ver que "las cosas tienen que cambiar" de una manera "estructurada e inteligente". No es la primera vez que el CUP pide la cabeza de la dirección catarí. El año pasado también lo demandó en pleno estadio del Parque de los Príncipes, casa del equipo parisino.

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La frustración de los seguidores con las estrellas del club, con Messi y Neymar a la cabeza, es palpable desde hace tiempo, sobre todo después de las eliminaciones en la Champions League (octavos ante el Real Madrid en 2022 y también octavos frente al Bayern Munich en 2023).

Ni siquiera contar con el considerado mejor futbolista del siglo XXI en una delantera con Kylian Mbappé y Neymar ha sido suficiente para levantar un trofeo que es el auténtico objetivo de la dirección del PSG.

Rompimiento entre PSG y Messi

Llegó con bombo y platillo en agosto de 2021 y, menos de dos años después, lo más probable es que salga por la puerta de atrás. Messi y el PSG están cerca de romper una relación desgastada por los fracasos en la Champions League en 2022 y 2023.

La ausencia de Messi en el entrenamiento del 1 de mayo por un viaje, no autorizado, según el club, para promover Arabia Saudita como destino turístico tuvo una rotunda e inesperada respuesta por parte de la cúpula parisina: apartado del equipo durante dos semanas y suspendido de empleo y sueldo por ese mismo periodo.

Aunque el club aún no ha confirmado ese castigo, considerado el más duro decretado a un jugador durante los 11 años de propiedad catarí, los medios franceses filtraron detalles del mismo y relataron la indignación del presidente Nasser Al-Khelaifi y de su mano derecha deportiva, el portugués Luis Campos.

El séptuple Balón de Oro embarcó de París a Riad un día después de la derrota del PSG en el Parque de los Príncipes ante el modesto Lorient (1-3) para honrar sus compromisos publicitarios con la Oficina de Turismo saudí, un contrato de dos años por unos 30 millones de euros, según los cálculos de la prensa gala.

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Citando fuentes próximas al argentino, L'Équipe explica que el jugador, que tiene un sueldo de unos 40 millones de euros netos anuales, ya había tenido que reportar su compromiso saudí en dos ocasiones, un argumento que no ha convencido a Al-Khelaifi.

Así, el divorcio entre Messi y el PSG se da por hecho. El campeón del mundo argentino, de 35 años, acaba contrato el próximo 30 de junio y su renovación es vista como una quimera por toda la prensa francesa.