Las tres opciones de Lionel Messi para la próxima temporada

Explotó la bomba entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain, luego de que el argentino se fuera de viaje a Arabia Saudita sin autorización del club, y en la capital francesa respondieran con un castigo al jugador de dos semanas de suspensión sin goce de sueldo.

Todo esto, en medio de los rumores que colocaban al rosarino fuera del club parisino, y después de que el Barcelona y otros equipos hicieran públicos sus deseos de hacerse con los servicios del campeón del mundo.

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Con el castigo impuesto desde el Parque de los Príncipes, el diario deportivo por excelencia en Francia, L'Equipe, da como un hecho la salida del delantero al finalizar la temporada, y entonces surgen los cuestionamientos sobre dónde jugará el siete veces ganador del Balón de Oro.

Futbol Club Barcelona

El Barcelona es, por supuesto, la posibilidad más jugosa para Lionel Messi en términos profesionales. Posiblemente habría ofertas más abultadas económicamente de otras ligas, pero ni a la afición ni al propio jugador les disgustaría la idea de que el Last Dance de uno de los mejores de la historia, sea en donde se hizo grande.

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Futbol de Arabia Saudita

La única propuesta formal que tiene Messi hasta el momento proviene del Al Hilal de Arabia Saudita. Incluso los rumors han señalado que el viaje de la semana pasada podría involucrar la negociación de su futuro futbolístico. No obstante, la única certeza es que el atacante fue a cumplir con algunos acuerdos comerciales que tiene con el gobierno de ese país.

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MLS

Su tercera opción también esta fuera de Europa. En los últimos meses se ha hecho eco el deseo de David Beckham de llevárselo al Inter Miami y la posibilidad de que en la MLS pueda incluso fundar su propio club. Esta opción es sumamente atractiva para un jugador que está en los últimos años de su carrera.

Además, Don Graber, Comisionado de la MLS, confirmó que desde Estados Unidos están haciendo lo posible para que llegue el ídolo argentino.