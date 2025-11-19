La clave para que Cruz Azul fiche a Agustín Palavecino

El equipo de fútbol Cruz Azul ha puesto sus ojos en el mediocampista argentino Agustín Palavecino, quien actualmente milita en el Necaxa de la Liga BBVA MX . Según informes, la directiva cementera estaría dispuesta a desembolsar una importante suma de dinero para fichar al jugador, quien ha sido vinculado con el América en las últimas semanas; sin embargo hay una clave que podría poner a Palavecino muy cerca del equipo celeste.

La posible llegada de Palavecino a Cruz Azul tendría un componente emocional importante, ya que el jugador podría reunirse con su amigo y excompañero de equipo, José Paradela, quien recientemente fichó por la Máquina. La dupla que formaron en Necaxa fue fundamental para el éxito del equipo y podría ser una pieza clave en el proyecto de Cruz Azul para el próximo torneo.

Una negociación que ya pinta para complicada

El fichaje de Palavecino no será fácil, ya que su cláusula de rescisión asciende a 8.5 millones de dólares, pero hay una clave que Cruz Azul podría aprovechar.

La clave sería la relación que tiene Agustín Palavecino con José Paradela, fichaje que llegó este último torneo a la Máquina y podría convencer a su amigo de llegar a la capital del país. Además por otro lado Nicolás Larcamón conoce bien a Palavecino por el tiempo que dirigió a los rayos del Necaxa antes de su llegada a Cruz Azul.

Agustín aún no define su futuro

Mientras tanto, Palavecino ha mantenido un perfil bajo sobre su futuro, aunque ha reconocido que mantiene una buena relación con Paradela y que sería "algo lindo" jugar juntos de nuevo. La decisión del jugador podría depender de las ofertas que reciba en el próximo mercado de fichajes.

