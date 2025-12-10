Dragon Lee podría perder el título de la WWE a manos de Jey Uso; este es el plan de la empresa

Uno de los luchadores mexicanos que mayor impacto ha tenido en la WWE, al menos en los últimos meses, es Dragon Lee , quien actualmente está convertido en el campeón de parejas de RAW junto a AJ Styles, título que, sin embargo, podría perder a manos de Jey Uso.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Para nadie es un secreto que Dragon Lee se ha consolidado en el apartado midcard de la empresa; además, su etapa en la AAA también ha sido bastante llamativa, por lo que el hecho de perder el campeonato de parejas que tiene con AJ Styles ha generado cierta incertidumbre entre sus aficionados.

¿Dragon Lee perderá su título de WWE a manos de Jey Uso?

Dragon Lee y AJ Styles hicieron acto de presencia en la última edición de WWE RAW, misma en donde defendieron, una vez más, su título de parejas. No obstante, la situación cambió cuando salieron los Usos, una pareja conformada por Jimmy y Jey Uso que es considerada de las mejores de la historia.

Jey Uso: "Rock vs. Austin, New Day vs. Usos. Sabéis bien cómo somos, Kofi y Woods. Y AJ y Dragon Lee, queremos esos títulos"



El mensaje es claro. Vuelven los Usos. #WWERAW pic.twitter.com/oZGb0DdYzK — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) December 9, 2025

Se sabe que Jey Uso es uno de los luchadores que más impacto ha tenido por parte de la WWE en este año, por lo que es curioso que haya aparecido en un apartado junto a su hermano tal y como ocurría en años pasados. Lo anterior confirma que los Usos van por este campeonato después de las palabras del propio Jey.

De confirmarse lo anterior, no luce nada descabellado que los Usos le arrebaten el campeonato de parejas tanto a Dragon Lee como al propio AJ Styles por dos razones fundamentales: el deseo de la WWE de que Lee sea un eje principal en AAA y, a su vez, el tour de despedida de Styles antes de su retiro de la empresa.

¿Contra quién luchará Dragon Lee en AAA Guerra de Titanes 2025?

Dragon Lee cerrará un año espectacular en Guerra de Titanes 2025, uno de los eventos más importantes de la AAA. Ante ello, debes saber que la estrella de la WWE tendrá un mano a mano de impacto cuando se mida a El Hijo del Vikingo, con quien ya tiene una rivalidad formada desde hace algunas semanas.