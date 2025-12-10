¿Bad Bunny estuvo en una función de lucha libre en México? Esta FOTO lo comprobaría

Se trata de una de las sorpresas más llamativas que la lucha libre mexicana ha tenido en, al menos, los últimos meses. Y es que, de acuerdo con distintas versiones, Bad Bunny fue uno de los invitados de lujo a la última función realizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre de este martes 9 de diciembre.

Se sabe que Bad Bunny es un cantante que ha demostrado su afición por la lucha libre y el wrestling en general, y lo anterior deriva de sus constantes participaciones en la WWE. Ahora, el reguetonero puertorriqueño habría sido captado con una máscara de Místico dentro de la Arena México.

¿Bad Bunny estuvo en la Arena México este martes 9 de diciembre?

Su presencia fue incógnita, pues con el fin de evitar multitudes y quitarle protagonismo a los luchadores Bad Bunny asistió a la Arena México con una máscara de Místico, uno de los luchadores más importantes que el CMLL y la República Mexicana tienen actualmente.

¡Debi tirar más fotos! 📸🫣



El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! 🤩✨#BadBunny #DTMF #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/aShFvT82iz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 10, 2025

Cabe mencionar que su arribo a la Arena México fue confirmado por la propia cuenta del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien reveló que Bad Bunny había visitado las instalaciones para disfrutar de los combates teniendo consigo la máscara del también conocido como “Príncipe de Plata y Oro”.

Se sabe, además, que parte del staff que lo acompañaba también portaba máscaras con el fin de proteger su identidad. El arribo de Bad Bunny a la Arena México se dio un día antes del inicio de los ocho conciertos que tiene programados en la Ciudad de México, mismos que inician este miércoles 10 de diciembre.

Bad Bunny y la cercana relación que tiene con la WWE

El acercamiento de Bad Bunny con este deporte no es nuevo; de hecho, se ha vuelto uno de los famosos recurrentes en la WWE , relación que comenzó hace cuatro años y que se mantiene vigente hasta ahora. Incluso, el cantante ha sido una de las pocas estrellas ajenas al negocio que ha participado en encuentros dentro de Wrestlemania y Royal Rumble.