Edson Álvarez y Jorge Sánchez eliminados de la Champions League
El Ajax, de los mexicanos, Edson Álvarez y Jorge Sánchez, quedó eliminado de la UEFA Champions League, luego de caer ante el Liverpool de Inglaterra
El Ajax esta eliminado de la Champions League. En busca de un milagro, Edson Álvarez y Jorge Sánchez enfrentaron al Liverpool, en la penúltima jornada del torneo de clubes más importante en el mundo, donde desafortunadamente no pudieron contra los ingleses.
El conjunto de Amsterdam necesitaba de un triunfo ante los de la Premier League, derrotar al Rangers la próxima semana, y que el Napoli derrotara a los Reds, además de la diferencia de goles, para poder clasificarse a la siguiente ronda, pero no se concretó.
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Liverpool clasifica a los octavos de final de la Champions League
Con goles de Mohamed Salah, Darwin Núñez y Harvey Elliot, en 59 minutos, el Liverpool sentenció el encuentro y consiguió su pase a los Octavos de Final, con 12 puntos. Pelearán el primer lugar frente al equipo del Chucky Lozano, pero parece complicado, pues además de necesitar el triunfo, tendrían que derrotarlos por una diferencia de ocho goles.
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Cobertura Ajax vs Liverpool EN VIVO | Champions League
El Ajax busca un milagro en la Champions League. El conjunto neerlandés recibe al Liverpool de Inglaterra, en la penúltima jornada de Grupos, donde esperan una victoria para poder soñar con clasificarse a los octavos de final.
Con cuatro unidades el equipo de la Eredivisie está practicamente eliminado del torneo de clubes más imporante del planeta tierra, necesitarían ganarle a los de la Premier League este miércoles, derrotar al Rangers, y que sus rivales de hoy caigan contra el Napoli en la última fecha, además de que la diferencia de goles les dé el pase.
Estadísticas Ajax vs Liverpool EN VIVO | Champions League
Alineaciones confirmadas Ajax vs Liverpool | Champions League
Ajax
Portero: R. Pasveer
Defensas: J. Timber, C. Bassey, D. Blind, Jorge Sánchez
Medios: Edson Álvarez, D. Klaassen, S. Berghuis
Delanteros: S. Bergwijn, B. Brobbey y D. Tadic
Liverpool
Portero: Alisson
Defensas: V. Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold, A. Robertson
Medios: J. Henderson, Fabinho, H. Elliott
Delanteros: D. Nuñez, R. Firmino y M. Salah