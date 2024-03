Alineaciones confirmadas Al Ahli vs Al Nassr | Jornada 24 Liga Saudi

Este viernes 15 de marzo del 2024, continúa la actividad de la Jornada 24 de la Liga Profesional Saudí. Los tres partidos que se disputan este día son: Al Ahli vs Al Nassr, Al Ta’i vs Al Ettifaq y Al Feiha vs Al Riyadh.

El partido más llamativo del día es el de Al Ahli vs Al Nassr. El encuentro empieza en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Se disputa en el Estadio King Abdullah Sports City.

Es el juego más llamativo pues se enfrentan dos equipos que están peleando directamente por alcanzar el primer lugar de la tabla. Actualmente son el segundo y tercer lugar de la competencia.

El equipo de Cristiano Ronaldo llega en el segundo lugar de la tabla con 53 puntos tras ganar 17 juegos, empatar dos y perder cuatro. El Al Nassr llega de perder en los Cuartos de Final de la Champions League ante el Al Ain. El equipo quedó fuera en la tanda de penales luego de fallar en sus cobros.

Por otra parte, Al Ahli llega de ganar 0-1 en el la Liga Saudí, por lo que llega con el equipo con menos carga de trabajo, situación que puede ponerlos en una ventaja de favoritos.

Alineación Al Ahli

Portero: Mendy

Defensas: Yaslam, Demiral, Ibañez y Majrashi

Mediocampistas: Kessié, Alasmari, Saint-Maximin, Firmino y Mahrez

Delanteros: Al-Braikan

Alineación Al Nassr

Portero: Ospina

Defensas: Telles, Laporte, Yahya y Alawjami

Mediocampistas: Brozovic, Abdullah, Ghareeb, Otavio y Mané

Delanteros: Ronaldo

All set and ready in our dressing room 💛 pic.twitter.com/WToZu93Dry — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 15, 2024

