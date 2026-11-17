El Club América se prepara para lo que será el último juego que tendrá en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde enfrentará a los Tigres de la UANL, en un compromiso en donde el conjunto azulcrema buscará mejorar su XI de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

En ese sentido, la directiva del Club América también ha comenzado a trabajar en lo que será el Clausura 2027 y, en el próximo mercado de fichajes, espera cerrar la contratación de dos elementos que en el pasado llegaron para sonar al equipo, un hecho que se puede hacer realidad en los siguientes meses.

¿Qué jugadores podrían llegar al América en 2027?

En su momento, el Club América hizo esfuerzos importantes por conseguir el fichaje de David Vázquez, jugador que forma parte del San Diego de la MLS y que estuvo a nada de fichar por el conjunto azulcrema en el pasado mercado de fichajes para reforzar el centro de su campo.

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Ahora, con una nueva ventana de transferencias abierta el equipo de la capital del país espera concretar su fichaje de la misma forma que ocurre con Jáminton Campaz, quien forma parte de la primera división de Argentina y que es el deseo de la directiva del América para el 2027.

2 elementos más suenan para el América, pero se desconoce si llegarán

Así como Campaz y Vázquez, en el pasado la directiva del América también buscó el fichaje de Víctor Felipe Méndez, jugador de 27 años de edad que nació en Chile y que recientemente fue campeón de la primera división con el Colo Colo, equipo que dirige el argentino Fernando Ortiz.

Del mismo modo, desde hace varios meses Guillermo Almada ha pedido el fichaje de Luis Chávez dado que lo conoce desde su etapa en Pachuca. El jugador se encuentra disputando la primera división de Rusia, por lo que no se descarta su arribo a Coapa en los próximos meses.