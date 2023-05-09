El factor que convencería a Lionel Messi de jugar en Arabia Saudita

El futuro de Lionel Messi con en el PSG está prácticamente decidido, pues fuentes en Francia afirman que no seguirá en el equipo más poderoso de aquel país, varios factores influyeron entre ellos, la eliminación en Champions y el quiebre con la afición del equipo.

Un viaje fugaz a Arabia Saudita desató los rumores de una posible llegada al Medio Oriente, tanto que el PSG castigó a la “Pulga”, esta reprimenda no dura nada, pues le permitieron entrenar jugar de nuevo con el equipo, y no cumplieron el plazo de dos partidos sin actividad.

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Según el programa español “El “Chiringuito”, Messi habría aceptado una oferta que supera el salario de Cristiano Ronaldo, pues esta fuente mencionó que el papá de la “Pulga” habría pedido 600 millones al equipo Al-Hilal.

Además, de una jugosa oferta, al parecer habría otro factor para que el actual campeón del mundo tomara de decisión de dejar de lado al Barcelona y emprender la aventura en el Medio Oriente.

Pues el Al-Hilal, le abonaría el terreno a Leo para su llegada, pues le llevaría a dos jugadores que son íntimos del jugador argentino, se trata de Sergio Busquets, quien acaba de comunicar al Barcelona que no seguirá, el otro se trata de Jordi Alba, en este caso tendría que pagar su cláusula de salida.

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¿Cuándo se vence el contrato de Messi con el PSG?

La relación laboral entre e PSG y el atacante argentino culmina el 30 de junio de 2023 y con información de medios franceses no hay voluntad de la "Pulga" para renovar, ante esto el Barcelona tocó la puerta de su entorno con el objetivo de regresar a su máxima estrella, aunque las últimas noticias indican que esta posibilidad se esfumaría para este verano.

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