Neymar acepta salir del PSG rumbo a Inglaterra o a Barcelona

El astro brasileño Neymar está dispuesto a salir del equipo del Paris Saint-Germain (PSG) tomando rumbo al futbol inglés, o una de esas, hacia Barcelona, según señala la prensa europea.

Remontada épica de Santos Laguna ante Rayados en el Clausura 2008

En un principio, Neymar buscaba seguir con el equipo parisino, pero el desgaste en esta última temporada ha sido muy pesado para el jugador. Varios ultras se desplazaron hasta su domicilio para exigir su salida del club, una situación desagradable que se une a las intenciones del PSG en deshacerse del delantero sudamericano seis años después de su brillante fichaje por 222 millones de euros.

Te puede interesar: Muere Antonio La Tota Carbajal a los 93 años de edad

Los requisitos para el traspaso del brasileño, sería que renunciara a parte de su ficha y bajarse el sueldo para encajar en su nuevo equipo. A su vez, el club que lo fiche, hacer un esfuerzo económico para incorporarlo, aunque el PSG tampoco descarta una cesión con opción de compra asumiendo parte de su ficha.

En caso de que Neymar abandone el PSG, ya se especula con sus posibles destinos. RMC Sport asegura que hay tres equipos que han mostrado interés por el atacante brasileño y los tres son equipos de la Premier League.

Los equipos que buscan el fichaje de Neymar

Manchester United, Chelsea y Newcastle tienen el interés para adquirir a Neymar y les gustaría poder contar con él, aunque el periodista Julien Laurens, que colabora con varios medios, comenta que el seleccionado brasileño estaría dispuesto a esperar una oferta para regresar al Barcelona, el único club que iría en caso de volver a LaLiga española.

Te puede interesar: Santiago Giménez 'filtra' todos los detalles sobre la ‘llamada’ del Tata Martino

Neymar y el astro argentino Lionel Messi serían de los jugadores que dejarían al actual campeón de la Ligue 1 para comenzar la reconstrucción alrededor de la figura francesa Kylian Mbappé.

En este momento el PSG se encuentra en el primer puesto de la liga francesa con 78 puntos, seis de ventaja del Lens, faltando cuatro partidos por disputarse (12 unidades).