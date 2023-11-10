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Alineaciones Al-Ittihad vs Abha Club | Liga Saudí

El Al-Ittihad busca volver a ganar después de cinco partidos con conocer la victoria ante un Abha Club que está necesitado de puntos para no descender

Karim Benzema en entrenamiento
|@ittihad_en

Escrito por: Luis Salazar

La Liga Saudí llega con el compromiso de la jornada 13 entre el Al-Ittihad de Karim Benzema, frente a un Abha Club que busca no descender en esta temporada.

El juego será en punto de las 12:00 Pm, tiempo del centro de México en el Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, la casa del Al-Ittihad en Jeddah.

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Alineaciones Confirmadas

El equipo local, busca desesperadamente sumar una victoria en casa, pues al no ganar durante cinco partidos seguidos, han hecho que caigan hasta la sexta posición con 21 puntos, muy alejados del primer lugar que lleva 35, el Al-Hilal.

Por otro lado, el equipo que hoy funge como visitante, se mantiene en la decimotercera posición con 13 unidades, solo cinco más del Al Raed que se encuentra en la zona de descenso al igual que el Al-Okhdood y Al-Hazem.

Al-Ittihad: Marcelo Grohe, Hassan Kadesh, Luis Felipe, Ahmed Bamasud, Al-Shnqiti, Fabinho, N'golo Kanté, Al-Ghamdi, Romarinho, Igor Coronado, Karim Benzema, DT: Hassan Khalifa.

Abha Club: Tatarusanu, Al.Qumayzi, Naji, Noguera, Al-konaideri, Sudani, Krychowaik, Bin Jumayah, Bguir, Ekambi, Kamano.

En los últimos 8 encuentros, Al-Ittihad ha ganado 5 veces y el Abha club lo hizo en 3, sin embargo, la diferencia de goles es de 20-8 a sabor del Al-Ittihad.

La temporada pasada el equipo local ganó los dos partidos contra Abha, 4-0 como local y 2-1 como visitante.

El Abha ha recibido goles en cada uno de sus partidos en esta temporada. Además de los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipo, es el equipo de Benzema quien ha ganado todos.

El próximo partido del Al-Ittihad es contra el Al-Ettifaq en la jornada 14 el 24 de noviembre, por otro lado, el Abha Club visita al Damac el 25 de noviembre.

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