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Al-Ittihad vs Al-Hilal alineaciones confirmadas | Liga Saudí

Un verdadero juegazo es el que está por arrancar entre el Al-Ittihad de Karim Benzema y el Al-Hilal de Neymar, acá te dejamos las alineaciones del encuentro

Karim Benzema en entrenamiento
|@ittihad_en

Escrito por: Azteca Deportes

El actual campeón de la Liga Árabe, el Al-Ittihad, le hace los honores al Al-Hilal, uno de los equipos que más inversión ha hecho para este mercado de transferencias, llevándose a jugadores como Neymar, Aleksandr Mitrovic, entre otros.

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La estrella brasileña no ha podido hacer su debut, dado que llegó lesionado procedente del PSG. A diferencia de Karim Benzema, que sí ha podido tener minutos con el conjunto de Nuno Espirito Santo. El francés arrancará de inicio este encuentro mientras que el ex del Barcelona, seguirá ausente por lesión.

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Alineaciones de Al-Ittihad vs Al-Hilal

Al-Ittihad: Grohe, Al Olaya, Othman, Sharahili, Bamsaud, N'Golo Kanté, Fabinho, Da Silva, Hamdallah, Coronado y Karim Benzema.

Al-Hilal: Bono, Abdullhamid, Kalidou Koulibaly, Al Bulayhi, Al Shahrani, Rubén Neves, Kanno, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Al-Dawsari y Aleksandr Mitrovic.

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