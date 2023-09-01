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Ver gratis Al-Ittihad vs Al-Hilal EN VIVO | Liga Saudí

Uno de los grandes encuentros tendrá lugar en la liga árabe, pues el Al-Ittihad de Karim Benzema, actual campeón del torneo, se medirá al Al-Hilal de Neymar

Karim Benzema con la camiseta del Al Ittihad
|@ittihad_en

Escrito por: Azteca Deportes

Un encuentro más podrás vivir por las pantallas de Azteca Deportes y será uno de gran importancia para la liga árabe. El Al-Ittihad de Karim Benzema, se medirá al Al-Hilal de Neymar en un encuentro que promete tener muchos goles y emociones.

VE AL-ITTIHAD VS AL-HILAL EN VIVO AQUÍ

Karim Benzema y Neymar pasaron de enfrentarse en un Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona, a hacerlo en la liga árabe que poco a poco ha ido sumando más reflectores.

¿A qué hora juegan Al-Ittihad vs Al-Hilal?

El encuentro entre Al-Ittihad y Al-Hilal se disputará este viernes 1 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás ver por Azteca Deportes Network, así como por el sitio y la App de Azteca Deportes.

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