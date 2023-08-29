Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Alineaciones confirmadas Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh | Liga profesional Saudi

Listas las alineaciones con las que salen Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh para disputar la jornada cuatro de la Liga Profesional Saudí y CR7 buscará seguir anotando

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 29 de agosto de 2023, en la fecha cuatro de la Liga Profesional Saudí se medirán el conjunto del Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh en el Estadio Al Awal Park at King Saud University. El encuentro empieza en punto de las 12 horas (tiempo del centro de México)

El conjunto de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, llegan en la onceava posición con tres puntos, registrando seis goles anotados y cuatro goles recibidos. Llega de ganar 5-0 con tres goles de CR7 y dos de Mané. Rompieron su racha de dos partidos perdidos y buscan seguir avanzando posiciones en la tabla.

Por otra parte, los dirigidos por Marcel Keizer llegan en el quinceavo lugar con dos puntos conseguidos, tres goles anotados y cinco goles recibidos. Llegan de empatar 1-1 y buscan sumar puntos ante el Al-Nassr.

Te puede interesar: Ver gratis Al-Nassr vs Al-Shabab EN VIVO | Liga Árabe

Alineación Al-Nassr

Portero: Nawaf Al-Aqidi
Defensas: Sultan Al Ghannam, Mohammed Al Fatil, Aymeric Laporte y Ghislain Konan
Mediocampistas: Abdulelah Al Khaibari, Marcelo Brozovic, Otavio, Mané y Abdularahman Abdullah Ghareeb
Delantero: Cristiano Ronaldo

Alineación Al Shabab FC

Portero: Kim Seung-Gyu
Defensas: Hussain Al-Sibyani, Nader Abdullah Al-Sharari, Iago Santos y Fawaz Al-Sqoor
Mediocampistas: Bahbri, Banega, Cuellar Gallego, Hussain Massoud Al Monassar y Fahad Al Muwallad 
Delantero: Habib Diallo 

Te puede interesar: Fulham, con Raúl Jiménez, y Tottenham se enfrentan en la Carabao Cup

Tags relacionados
Al-Nassr

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP