Alineaciones confirmadas Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh | Liga profesional Saudi

Este martes 29 de agosto de 2023, en la fecha cuatro de la Liga Profesional Saudí se medirán el conjunto del Al-Nassr vs Al Shabab Riyadh en el Estadio Al Awal Park at King Saud University. El encuentro empieza en punto de las 12 horas (tiempo del centro de México)

El conjunto de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, llegan en la onceava posición con tres puntos, registrando seis goles anotados y cuatro goles recibidos. Llega de ganar 5-0 con tres goles de CR7 y dos de Mané. Rompieron su racha de dos partidos perdidos y buscan seguir avanzando posiciones en la tabla.

Por otra parte, los dirigidos por Marcel Keizer llegan en el quinceavo lugar con dos puntos conseguidos, tres goles anotados y cinco goles recibidos. Llegan de empatar 1-1 y buscan sumar puntos ante el Al-Nassr.

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Alineación Al-Nassr

Portero: Nawaf Al-Aqidi

Defensas: Sultan Al Ghannam, Mohammed Al Fatil, Aymeric Laporte y Ghislain Konan

Mediocampistas: Abdulelah Al Khaibari, Marcelo Brozovic, Otavio, Mané y Abdularahman Abdullah Ghareeb

Delantero: Cristiano Ronaldo

Alineación Al Shabab FC

Portero: Kim Seung-Gyu

Defensas: Hussain Al-Sibyani, Nader Abdullah Al-Sharari, Iago Santos y Fawaz Al-Sqoor

Mediocampistas: Bahbri, Banega, Cuellar Gallego, Hussain Massoud Al Monassar y Fahad Al Muwallad

Delantero: Habib Diallo

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