Al Shabab, nuevo club de André Jardine, vale MUCHO MENOS que el América; ¿cuál es su costo?

Han pasado algunos días desde que se confirmó la llegada de André Jardine al Al Shabab de los Emiratos Árabes Unidos y la realidad es que, desde aquel momento, han surgido muchas curiosidades respecto al nuevo equipo del otrora entrenador del Club América.

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Y es que, después de sumar tres campeonatos más en la historia del América, André Jardine salió de la institución en mutuo acuerdo con la directiva y, tan solo días después, confirmó su arribo a la primera división de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué se sabe sobre su nuevo equipo?

¿El Al Shabab vale mucho menos que el Club América?

La primera gran disyuntiva guarda relación con el valor de la plantilla del Al Shabab, institución que, de acuerdo con Transfermarkt, tiene un valor de 40.6 millones de euros. Esta cantidad es infinitamente inferior a la que ostenta el América, club cuyo costo asciende a los 98.2 millones de euros.

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Otro punto a destacar deriva de sus elementos más importantes. Y es que, a diferencia de lo que ocurría con jugadores del América que superaban los 10 millones de euros, en este nuevo club el elemento más reconocido es Sardar Azmoun, delantero de 31 años que vale 6 millones de euros.

¿Cuántos títulos tiene el Al Shabab en su historia?

A pesar de lo desconocido que pueda sonar para la comunidad mexicana, la realidad es que el Al Shabab es uno de los equipos más representativos que los Emiratos Árabes Unidos tienen en su historia desde la creación del club en 1970; es decir, hace 56 años.

En esencia, el Al Shabab cuenta con un total de 28 títulos oficiales, mismas de las cuales las últimas (Liga y Copa) se conquistaron en el año 2025. Sin embargo, si hablamos exclusivamente de Ligas, es el al Ain quien se queda con el primer puesto al sumar 15.