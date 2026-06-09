Al-Shehri: el delantero de Arabia Saudita que se encargó de ganarle a Argentina en 2022

El mundo futbolístico encuentra héroes desconocidos en ventanas tan inmensas como las Copas del Mundo. Y justamente, cuando Argentina llegaba imparable previo a Qatar 2022, Arabia Saudita dio un batacazo que se volvió una locura. Allí… uno de los culpables de aquella caída albiceleste fue Saleh Al-Shehri, quien colaboró con un gol para batir a la que parecía imbatible selección que se coronó al final de dicho torneo.

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¿Quién es Saleh Al-Shehri, mundialista por Arabia Saudita?

Dicha victoria saudí dejó secuelas importantes para todos los involucrados. Cuando nadie creía en los árabes, ellos vinieron de abajo y derrotaron a un equipo realmente poderoso. Por ello, la gente recuerda con nostalgia a este ariete, que ha sido un emblema de la selección en los últimos procesos mundialistas.

El nacido en Wadi Addawasir ha sido un futbolista con carrera prácticamente exclusiva en el futbol local. Aunque Al-Shehri peleó el sueño europeo como juvenil en el Mafra y posteriormente con el Beira-Mar de Portugal, no se logró la consolidación. Sin embargo, le alcanzó para meterse a su segunda lista mundialista en este 2026.

En su primera experiencia mundialista fue titular indiscutible y jugó los 3 partidos. Sin embargo, aunque el ya mencionado gol fue una bomba en la primera fecha del Mundial, el equipo no sostuvo la hazaña y se fue de Qatar 2022 cayendo con Polonia y México. Ahora, se buscará la revancha inmediata, en el que probablemente sea su último turno al bate.

¿Qué esperar de Al-Shehri y Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA?

Con 32 años, este experimentado atacante es uno de los hombres clave del equipo. Aunque recientemente perdió relevancia como titular, es un habitual con más o menos minutos. Debutó en la selección árabe en 2020 y desde allí acumula 50 partidos, 16 goles y dos asistencias. Y un dato mayor es que 11 de esos tantos marcados fueron en clasificatorias al Mundial… lo cual se traduce en partidos de alta relevancia.

Ahora, Al-Shehri acompañará a la Arabia en un nuevo reto, en el cual competirán en el Grupo H contra España, Uruguay y Cabo Verde. En dichas pruebas quieren manifestar por qué desde 1994 solo faltaron una vez a la cita mundialista y así superar su mejor actuación (octavos de final) obtenida también en aquella edición de Estados Unidos.