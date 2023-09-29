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Fútbol

VIDEO: Asistencia y gol de Cristiano Ronaldo le dan otro triunfo al Al-Nassr

El Al-Nassr se llevó otro triunfo en la temporada, de la mano de Cristiano Ronaldo, quien dio una espectacular asistencia y marcó el gol de la victoria

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Azteca Deportes

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo volvió a escena dentro de la Liga Saudí. En esta ocasión se midieron como visitantes al Al-Tai, buscando mantener la buena racha y sumar tres puntos que los metan dentro de los primeros puestos de la tabla. Lo lograron al llevarse la victoria por 2-1.

La temporada del Al-Nassr está resultando mejor de lo que se esperaba. Cristiano Ronaldo está viviendo uno de sus mejores momentos, siendo el goleador no sólo del equipo, sino también de la Liga Saudí.

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Así fue el partido entre Al-Tai vs Al-Nassr

Anderson Talisca se encargó de poner en ventaja al Al-Nassr con una gran asistencia de Cristiano Ronaldo, de primera intención para que el brasileño quedara solo frente al arco, y mandara así el balón al fondo de las redes.

Fue hasta la segunda parte cuando el Al-Tai empató el partido con una anotación de Vura a los 79 minutos. En ese momento, parecía que el partido terminaría igualado.

Sin embargo, el silbante señaló penal a favor del Al-Nassr en los últimos minutos y como tenía que ser, el encargado de cobrar fue Cristiano Ronaldo. El lusitano cobró cruzado a la derecha del arquero, para hacer el tanto de la victoria.

Con el triunfo, el Al-Nassr escaló hasta la tercera posición de la Liga Saudí con 18 unidades, una por debajo del Al-Ittihad de Karim Benzema y el Al-Taawoun, que marchan en la primera y segunda, respectivamente.

La asistencia de chilena de Cristiano Ronaldo

Una espectacular asistencia de Cristiano Ronaldo de chilena, dejó a Anderson Talisca solo dentro del área para que mandara el balón al fondo de las redes. Sin embargo la jugada quedó anulada por fuera de lugar del brasileño, en lo que hubiera sido el 2-0 para su club..

Las claves del partido entre Al-Tai y Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y Sadio Mané saltaron como titulares, siendo los hombres clave en el ataque del conjunto del Al-Nassr. De igual manera lo hicieron Anderson Talisca y Otávio. Otro de los jugadores que han jugado un papel crucial en el equipo es Aymeric Laporte en la defensa.

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