VIDEO: El golazo de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr ante Al Raed

Cristiano Ronaldo sigue en gran nivel en la Liga de Arabia Saudita. Durante la Jornada 6 de la competencia, en la que Al-Nassr tuvo que visitar el Estadio Rey Abdullah de Buraidá para jugar ante Al Raed, el delantero de Portugal se hizo presente con un tanto para liderar la tabla de goleo de la Temporada 2023/24.

Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

En el encuentro, en el cual el conjunto dirigido por Luis Castro vio la victoria por marcador de 3-1, Sadio Mané fue el encargado de romper el cero antes del descanso. Anderson Talisca hizo el 2-0 al minuto 49 y CR7 puso el 3-0 al 78’ para redondear el triunfo y llegar a siete anotaciones en su cuenta personal en la presente campaña.

Tras recibir el balón dentro del área, ‘El Bicho’ hizo un recorte para quitarse a un rival de encima, tras un túnel, Cristiano Ronaldo sacó un disparo de zurda para vencer al guardameta local y colocarse como líder en solitario de la Liga de Arabia Saudita. En el segundo puesto, se encuentra Sadio Mané con seis tantos.

The GOAT KEEPS SCORING 🐐⚽️ pic.twitter.com/wWsbO6BxZn — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 16, 2023

Con un registro de 446 minutos de juego en cinco partidos y siete anotaciones, Cristiano Ronaldo ha marcado la mitad de goles que hizo en la Temporada 2022/23 de la Liga de Arabia Saudita, en la que tuvo una marca de 14 tantos a lo largo de 1,434 minutos en 16 encuentros disputados.

Luego de sumar los tres puntos en el compromiso de la Fecha 6, Al-Nassr ocupa el quinto puesto de la competencia con 12 puntos, resultado de cuatro victorias y dos derrotas.

El siguiente encuentro de Al-Nassr es el viernes 22 de septiembre cuando el equipo de Riad reciba a Al-Ahli Saudi en la Jornada 7.

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