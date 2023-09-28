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Fútbol

El Al-Hilal de Neymar enfrenta al Al-Shabab y lo podrás disfrutar por TV Azteca

Neymar y compañía quieren tomar el liderato de la Liga Saudí cuando enfrenten a un equipo de media tabla en la Jornada 8, actualmente son segundos

Asian Champions League - Group D - Al Hilal v Navbahor Namangan
Soccer Football - Asian Champions League - Group D - Al Hilal v Navbahor Namangan - King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - September 18, 2023 Al Hilal’s Neymar reacts REUTERS/Ahmed Yosri|AHMED YOSRI/REUTERS

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

Este viernes se enfrentan el Al-Hilal de Neymar y el Al-Shabab en la Jornada 8 de la Liga Saudí, un encuentro donde los primeros quieren sumar tres puntos para darse la posibilidad de tomar el liderato del torneo. Podrás vivir todas las emociones del partido a través de la pantalla de TV Azteca en punto de las 12 del mediodía.

La semana pasada el cuadro que comanda la estrella brasileña no pasó del empate a uno frente al Damac de visita, ello a pesar de abrir el marcador apenas a los nueve minutos de partido. Neymar no tuvo el mejor de sus juegos y seguramente buscará retomar el rumbo el viernes. Por su parte, el Al-Shabab goleó al último lugar de la tabla, Al-Hazem en casa y quiere pegar la campanada este fin de semana.

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El Al-Ittihad de Karim Benzema y N'Golo Kanté es el actual líder de la competición con 18 puntos, uno más que el Al-Hilal. La escuadra de los franceses saldrá a escena antes de que lo haga Neymar, por lo que el sudamericano ya sabrá si tiene o no oportunidad de hacerse con la primera plaza cuando salte al terreno de juego.

A pesar de todo su talento, el atacante que hace poco se convirtió en el máximo romperredes en la historia de la Selección Brasileña todavía no marca con su club en la actual temporada.

Cristiano Ronaldo quiere más goles con el Al-Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue cosechando éxitos sin importar la edad, pues con nueve festejos es líder de goleo de la Liga Saudí, por un buen margen. Sus apariciones en el marcador han contribuido a que el Al-Nassr se posicione quinto de la tabla, apenas tres puntos detrás del líder Al-Ittihad.

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