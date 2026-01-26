Esto debes saber sobre el Al Wasl, equipo que se quedó con Miguel Borja

No es un secreto que a Cruz Azul se le cayó el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja y el Al Wasl de Emiratos Árabes fue el equipo que se robó al atacante sudamericano.

Te puede interesar: ¡Se lo toma con humor! Así recordó Chicharito Hernández su penal fallado con Chivas

EN VIVO: Chivas imparable, América sin gol | México y Aguirre vuelven | La Mesa Protagonista

Esto es lo que debes saber sobre el Al Wasl

Con más de seis décadas de historia, Al Wasl es uno de los equipos más destacados y exitosos de los Emiratos Árabes Unidos. Fundado en 1960 en la ciudad de Dubái, el club ha construido una rica trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Al Wasl ha ganado numerosos títulos en su historia, incluyendo ocho campeonatos de la UAE Pro League, tres Copas del Presidente y una Copa de la Federación de los Emiratos Árabes Unidos. El equipo también ha tenido un desempeño destacado en competiciones internacionales, llegando a las semifinales de la Copa de Campeones de Asia y la Copa Árabe de Clubes.

A lo largo de los años, Al Wasl ha experimentado momentos de gran éxito y crecimiento. En la década de 1980, el equipo dominó el fútbol emirati, ganando cinco títulos de liga y estableciendo un récord de nueve temporadas consecutivas terminando en los dos primeros lugares. En la década de 2000, Al Wasl continuó cosechando éxitos, ganando la Copa del Presidente y la liga en la temporada 2006-07.

El equipo actual de Al Wasl cuenta con un plantel talentoso y experimentado, con jugadores como Fábio Lima, Nicolás Giménez y Siaka Sidibe. Bajo la dirección del entrenador Mesut Meral, el equipo ha mostrado un rendimiento sólido en la UAE Pro League y busca seguir sumando títulos en la temporada actual.

Equipo con historia y un prometedor futuro

Al Wasl juega sus partidos en casa en el Estadio Zabeel, con capacidad para más de 8.000 espectadores. La afición del equipo es conocida por su pasión y lealtad, y juega un papel importante en el éxito del equipo. Al Wasl ha participado en varios torneos internacionales, incluyendo la Liga de Campeones de la AFC y la Copa Árabe de Clubes. El equipo ha demostrado su capacidad para competir con los mejores equipos de la región y busca seguir mejorando su desempeño en el escenario internacional.

En resumen, Al Wasl es un equipo con una rica historia y un futuro prometedor. Con su talento, experiencia y dedicación, el equipo busca seguir siendo uno de los protagonistas del fútbol emirati y árabe.

Te puede interesar: CONFIRMADO: América anuncia cambio de horario para su próximo partido