Esto debes saber sobre el Al Wasl, equipo que se quedó con Miguel Borja

El Al Wasl firmó a Miguel Borja que estuvo en la Ciudad de México desde el 28 de diciembre del 2025 esperando fichar con Cruz Azul. Aquí, todos los detalles

Miguel Borja
Miguel Borja llegaría a la Liga BBVA MX en 2026|@miguelborja23
Notas,
Internacional

Escrito por:  Mauricio Gutiérrez

No es un secreto que a Cruz Azul se le cayó el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja y el Al Wasl de Emiratos Árabes fue el equipo que se robó al atacante sudamericano.

Esto es lo que debes saber sobre el Al Wasl

Con más de seis décadas de historia, Al Wasl es uno de los equipos más destacados y exitosos de los Emiratos Árabes Unidos. Fundado en 1960 en la ciudad de Dubái, el club ha construido una rica trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Al Wasl ha ganado numerosos títulos en su historia, incluyendo ocho campeonatos de la UAE Pro League, tres Copas del Presidente y una Copa de la Federación de los Emiratos Árabes Unidos. El equipo también ha tenido un desempeño destacado en competiciones internacionales, llegando a las semifinales de la Copa de Campeones de Asia y la Copa Árabe de Clubes.

A lo largo de los años, Al Wasl ha experimentado momentos de gran éxito y crecimiento. En la década de 1980, el equipo dominó el fútbol emirati, ganando cinco títulos de liga y estableciendo un récord de nueve temporadas consecutivas terminando en los dos primeros lugares. En la década de 2000, Al Wasl continuó cosechando éxitos, ganando la Copa del Presidente y la liga en la temporada 2006-07.

El equipo actual de Al Wasl cuenta con un plantel talentoso y experimentado, con jugadores como Fábio Lima, Nicolás Giménez y Siaka Sidibe. Bajo la dirección del entrenador Mesut Meral, el equipo ha mostrado un rendimiento sólido en la UAE Pro League y busca seguir sumando títulos en la temporada actual.

Equipo con historia y un prometedor futuro

Al Wasl juega sus partidos en casa en el Estadio Zabeel, con capacidad para más de 8.000 espectadores. La afición del equipo es conocida por su pasión y lealtad, y juega un papel importante en el éxito del equipo. Al Wasl ha participado en varios torneos internacionales, incluyendo la Liga de Campeones de la AFC y la Copa Árabe de Clubes. El equipo ha demostrado su capacidad para competir con los mejores equipos de la región y busca seguir mejorando su desempeño en el escenario internacional.

En resumen, Al Wasl es un equipo con una rica historia y un futuro prometedor. Con su talento, experiencia y dedicación, el equipo busca seguir siendo uno de los protagonistas del fútbol emirati y árabe.

