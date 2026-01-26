¡Se lo toma con humor! Así recordó Chicharito Hernández su penal fallado con Chivas

Han pasado ya casi dos meses desde que Javier 'Chicharito' Hernández fallara el penal que le costó a Chivas la eliminación del torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul; sin embargo, el delantero mexicano aun no encuentra nuevo equipo para continuar su carrera, aunque se toma con humor el fallo que apresuró su salida del Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: Calló bocas: El jugador de Pumas que nadie esperaba y hoy es el MVP del Clausura 2026

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

Chicharito Hernández recuerda su penal fallado con Chivas

Chicharito Hernández compartió un video en sus redes sociales que comenzó con una de sus reflexiones que anteriormente han causado polémica y lo concluyó con una broma sobre su penal fallado en los Cuartos de Final ante el Cruz Azul.

"No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres somos iguales; si todos o todas te tocan igual, el patrón es tuyo, el problema no es la humanidad. Hay hombre impecables y hay mujeres maravillosas", comenzó Chicharito Hernández su video.

Sin embargo, el video toma un giro inesperado cuando el delantero hace referencia al penal que falló en la Liguilla del Apertura 2025.

"¡No mam... ahi va el penal que volé!", dice Chicharito recordando su fallo con el Rebaño Sagrado.

Todavía no cae el balón… 🤦🏻‍♂️



La risa aparece cuando el dolor se convirtió en fuerza.



La vida es un juego, disfrútala no te quedes en el que dirán.

Mereces una vida maravillosa, constrúyela! pic.twitter.com/WPolgub93b — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) January 25, 2026

"Todavía no cae el balón... La risa aparece cuando el dolor se convierte en fuerza. La vida es un juego, disfútala, no te quedes en el qué dirán. Mereces una vida maravillosa. Construyela", escribió Hernández junto a su video.

El video tuvo todo tipo de reacciones en redes sociales, desde lo que aplaudieron que el Chicharito se tome con humor un momento tan dramático tanto para él como para la afición del Guadalajara, hasta aquellos que le recriminaron por su error en los Cuartos de Final.

Te puede interesar: Futbolista mexicano dejó Europa por fichar para un equipo de segunda división; esta es la historia.