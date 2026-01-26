CONFIRMADO: América anuncia cambio de horario para su próximo partido

El Club América reprogramó su partido de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante el Necaxa y, a través de sus redes sociales, informó un cambio de horario ante la celebración de un concierto en la Plaza de Toros México, colindante con el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

América cambia de horario su partido ante Necaxa

El encuentro entre el América y el Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026 pasará de las 21:00 horas a las 16:00 horas del próximo sábado 31 de enero, esto debido a que el artista Kanye West tiene programados un par de conciertos el fin de semana en la Plaza México.

Y es que el concierto de West está programado para el viernes 30 y sábado 31 a las 20:00 horas, por lo que se empalmaría con el partido de las Águilas y los Rayos, una cuestión que tanto Protección Civil como la alcaldía Benito Juárez lo prohiben por cuestiones de seguridad.

La decisión de cambiar el horario del partido se tomó debido a que el América no tenía muchas opciones ya que el viernes también juegan los Pumas, mientras que el domingo el América Femenil tiene un compromiso por la Liga BBVA MX Femenil en el Estadio de la Ciudad de los Deportes a las 12 del día.

Posteriormente, en la primera semana de febrero, el América se enfrentará al Olimpia de Honduras por la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que satura el calendario de las Águilas y limita sus posibilidades para cambiar la fecha de sus siguientes encuentros.

