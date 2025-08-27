La lesión que estuvo a punto de terminar con la carrera de Alan Cleland

Una de las sorpresas más gratas que nos dejaron los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 fue la participación de Alan Cleland, quien se quedó corto en sus deseos de obtener una medalla pero que, sin embargo, se ganó el cariño de propios y extraños, por lo que será un elemento a seguir rumbo a los siguientes JJOO.

Del ring a las canchas: Alan ‘Rey David’ Picasso presenta equipo en La People’s League

En un deporte relativamente desconocido para la comunidad mexicana como lo es el surf, Alan Cleland logró sobresalir de entre los demás y quedó entre los 20 mejores surfistas de los pasados Juegos Olímpicos. Sin embargo, ¿sabías que una lesión estuvo a punto de terminar con su carrera?

¿Quién es, cuántos años tiene y dónde nació Alan Cleland?

Nacido en Boca de Pascuales Colima, Alan Cleland es un surfista mexicano de 23 años de edad que nació el 19 de junio del 2002. Se sabe que su estatura supera los 172 centímetros y, de acuerdo con los registros de la página oficial de los Juegos Olímpicos, cuenta con un peso de 80 kilos.

¿Cómo le fue a Alan Cleland en los últimos Juegos Olímpicos?

Tras coronarse en el World Surf League Championship Tour, Alan Cleland llegó como un elemento a seguir dentro de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024, haciendo su debut el pasado 27 de julio en la Polinesia Francesa quedando en el segundo puesto de su heat gracias a un puntaje de 14.34.

Después de superar sin mayores conflictos el repechaje, Alan Cleland se enfrentó al estelar Joan Duru, quien lo derrotó tras una puntuación de 18.13 por 15.17 para el mexicano. Pese a esto, muchos consideraron la participación de Alan como histórica, por lo que se espera que regrese con más fuerza para los siguientes JJOO.

¿Qué lesión estuvo a punto de alejarlo del surf?

La página oficial de los Juegos Olímpicos reveló que en 2021 ; es decir, tres años antes de su debut en este evento, tuvo una lesión de gravedad luego de romperse el talón y el ligamento de la rodilla; no obstante, el hecho de haber entrenado este deporte desde los 10 años, así como sus deseos de trascender, hicieron que pudiera recuperarse de este duro golpe.