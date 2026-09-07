Futbolista de Cruz Azul ningunea al América previo a enfrentarse en Liga BBVA MX

El futbol de México tiene en el discurso general a sus 4 grandes. Ante eso, existe un futbolista que casi completa el recorrido por esos cuatro equipos. Alan Mozo es el lateral por derecha que recién se incorporó al Cruz Azul y de inmediato dejó en claro su falta de simpatía por los azulcremas. Así fueron las palabras del ex Pumas y Chivas.

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¿Qué dijo Alan Mozo sobre América y su fichaje por Cruz Azul?

Aunque los reportes desde finales del Clausura 2026 nunca mencionaron al lateral mexicano como opción de refuerzo, de último momento la directiva de Cruz Azul cubrió dicha necesidad dentro del plantel con el arribo de Alan Mozo. El hombre de 27 años llega como un elemento de experiencia, que aunque justo ahora no está en su mejor nivel, ha tenido picos de rendimiento bastante altos.

Pero justamente en la previa de lo que fue el debut con su nueva plantilla, Alan fue cuestionado respecto a si le interesaría jugar para las águilas del América. Ante eso, el surgido de los Pumas fue contundente al indicar que no es algo que le atraiga. “La verdad es algo que no pienso, no está en mi meta, no me ilusiona, me ilusiona marcar mi trayectoria aquí, eso sí me ilusiona muchísimo”.

El defensa nacido en la Ciudad de México no esperó mucho para debutar en su nuevo equipo, notándose la necesidad que tiene Joel Huiqui de tenerlo en tono físico y de conexión con el plantel. Entró al minuto 60 en el triunfo de Cruz Azul al recibir a Santos. En ese sentido, se espera que siga siendo utilizado, tomando en cuenta que Jeremy Márquez no es lateral derecho y puede cumplir con otros roles dentro de los planteamientos celestes.

¿Cuáles son los próximos partidos de Cruz Azul?

La Máquina celeste de Cruz Azul tendrá un septiembre movido, pues además de las actividades del futbol mexicano, debe jugar la Campeones Cup para definir al mejor campeón entre Liga BBVA MX y Major League Soccer. Así luce la agenda cruzazulina.