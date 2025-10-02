Fue campeón en Chivas y llegó a valer más de 100 millones, hoy suma pocos minutos en el torneo

El torneo Apertura 2025 podría significar el momento de consolidación de Armando González , quien gracias a sus cualidades ha mandado a la banca a Alan Pulido. En ese sentido, ¿sabías que el experimentado atacante llegó a ser campeón con las Chivas del Guadalajara en el año 2017?

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Alan Pulido tuvo un vibrante momento con el Rebaño Sagrado hace casi una década, el cual le valió para ser considerado uno de los mejores atacantes mexicanos del momento y valer más de 100 millones. Sin embargo, ahora su carrera en Chivas se desgasta en el banquillo de suplentes.

¿Qué ocurre con Alan Pulido, que pasó de valer 100 millones a ser banca en Chivas?

La realidad es que el presente de Alan Pulido no es para nada el mejor, pues además de las constantes lesiones que ha tenido desde su regreso al futbol mexicano, su avanzada edad (34 años) le ha impedido ser regular en Chivas, esto además del gran nivel mostrado por Armando González.

Te puede interesar: ¿América podría perder 3 puntos por culpa de las lesiones?

Te puede interesar: ¿Cuántos puntos necesita Chivas para clasificar a la Liguilla?

Curiosamente, hace ocho años Alan Pulido era, probablemente, el mejor delantero mexicano del torneo. El atacante fue fundamental en la consagración del último título de Chivas ante Tigres, hecho que le valió ser vendido a la MLS por una cantidad de dinero que supera cualquier expectativa.

¿En qué momento Alan Pulido valió más de 100 millones?

Luego de ser campeón con Chivas, Alan Pulido fue traspasado al Sporting Kansas City por un costo de 8.64 millones de euros, según Transfermarkt. Dicha cantidad supera -por mucho- los 100 millones de pesos, lo cual habla del impacto que el atacante tuvo en su mejor momento como profesional.

Ahora bien, ¿cuántos goles suma Alan Pulido en su travesía en Chivas? Si se cuentan los dos periodos en los que ha estado; es decir, previo a su llegada a la MLS, el nacido en Ciudad Victoria acumula 43 anotaciones y siete pases a gol en poco más de 10,000 minutos distribuidos en 137 duelos disputados.

