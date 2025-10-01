Esto necesita Chivas para meterse a la liguilla directo en la Liga BBVA MX

El conjunto dirigido por Gabriel Milito ha estado en el ojo del huracán durante todo el semestre por la poca producción de unidades que lo tienen en la parte baja de la tabla general. Aunque una constante en cuanto a opiniones es que el cuadro rojiblanco ha jugado bien, el puntaje es requerido para competir en lo más alto. En ese sentido cuál es el panorama de las Chivas previo al cierre de este Apertura 2025.

¿Chivas puede clasificar directo a la liguilla del Apertura 2025?

Como primer punto se debe clarificar que este torneo tiene de nueva cuenta el sistema de repechaje, por ello hay 10 equipos que jugarán las fases finales. Ante eso, lo que se requiere para meterse directamente a la fiesta grande es quedar entre los primeros seis puestos de la tabla general.

Guadalajara llega a esta jornada 12 en la novena posición gracias a 14 unidades. En ese sentido, Xolos es el club (Pachuca y Juárez también por encima) que está en la sexta posición con 19 puntos. Por ello, en estos momentos al menos son dos resultados de diferencia.

En ese sentido, se percibe complicado que Chivas se meta directamente a la liguilla. Aunque matemáticamente es posible, debería existir una debacle total de producción nula de puntos por parte de Tijuana, los Tuzos y los Bravos de Chihuahua.

¿Quién es el siguiente rival de Chivas en el Apertura 2025?

Guadalajara tiene una prueba de fuego para el próximo fin de semana, pues enfrenta a los Pumas, rivales directos en la tabla general, pues los auriazules vienen un punto detrás. Entonces, ganando, se instalan de manera plena en la clasificación de las fases finales.

Además, el cierre del calendario para el Guadalajara se percibe cómodo, pues los rivales restantes son Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y los Rayados de Monterrey.