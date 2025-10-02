América podría perder 3 puntos al final del torneo regular por “culpa” de las lesiones

Las Águilas del América han recuperado el rumbo y, después de caer hace unas semanas frente a Chivas, han sumado una serie de puntos que lo colocan entre los líderes del torneo. Desafortunadamente, el conjunto capitalino podría perder 3 unidades al final de la temporada regular por culpa de las lesiones.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

América viene de golear a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino tras derrotar a su rival por 4-1. Pese a ello, ahora el conjunto de Coapa tendrá que lidiar con una regla que, de no cumplirla, podría quitarle 3 puntos que podrían ser fundamentales en su deseo de acceder a la Liguilla de forma directa.

¿Por qué América podría perder 3 puntos al final del torneo?

Todo guarda estrecha relación con Gagoberto Espinoza, jugador que se lesionó la rodilla hace unas semanas y que, por ende, volverá con el club hasta el siguiente año. Tal situación ha pegado directamente en el proyecto de André Jardine, al menos, en cuanto a la regla de menores se refiere.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Chivas para acceder a la Liguilla del futbol mexicano?

Te puede interesar: ¿Quién será el delantero titular de Cruz Azul, Fernández o Sepúlveda?

Jornada 12, para allá vamos 🫡🔥 pic.twitter.com/5oJMstGcBX — Club América (@ClubAmerica) October 1, 2025

Cabe mencionar que Dagoberto Espinoza cuenta con apenas 21 años de edad, por lo que era el elemento que le brindaba los minutos necesarios al América para cumplir con la regla de menores. Ahora, sin su participación por lesión, el conjunto de la capital del país podría sufrir ante los pocos juveniles que tiene en su plantel.

¿Cuántos minutos tiene América en la regla de menores?

Después de 11 fechas disputadas, al cuadro del técnico brasileño le restan alrededor de 300 minutos para cumplir con la regla de menores en el terreno de juego. Y es que, actualmente, el cuadro de Coapa se ubica en el puesto 10 de este apartado con 866 minutos, hecho que ha puesto algunas alarmas en la institución en turno.

Minutos que le faltan a los clubes para completar la regla de menores #LigaMX



✅ Chivas

✅ Puebla

✅ León

✅ Atlas

✅ San Luis

✅ Tijuana

✅ Pachuca

✅ FC Juárez

❌ Necaxa ➤ 286

❌ América ➤ 304

❌ Rayados ➤ 328

❌ Santos ➤ 343

❌ Querétaro ➤ 395

❌ Pumas ➤ 395

❌… pic.twitter.com/keedj7yEW1 — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 29, 2025

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de América?

Si América quiere eliminar por completo este problema y evitar la suspensión de 3 puntos al final del torneo, podría alinear a un juvenil en su siguiente partido, mismo que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre cuando enfrente a Santos Laguna en el Ciudad de los Deportes, en duelo programado a las 19:00 horas.

