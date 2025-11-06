Fue figura, leyenda y campeón en Rayados, pero en Chivas solo hizo 12 goles

Este fin de semana se llevará a cabo un juego bastante interesante que medirá a los Rayados del Monterrey contra las Chivas del Guadalajara . Ante ello, no está de más recordar el paso de Aldo de Nigris, jugador que fue leyenda con La Pandilla pero que, sin embargo, decepcionó con el Rebaño Sagrado.

Considerado una de las grandes figuras en la historia de la escuadra norteña, Aldo de Nigris no solo fue campeón con Rayados, sino que tuvo la oportunidad de jugar en uno de los cuatro grandes del futbol mexicano. Desafortunadamente, su travesía en Chivas no fue como hubiese deseado.

Aldo de Nigris, de ser figura en Rayados a recibir críticas en Chivas

Después de debutar profesionalmente en Tigres ,y de pasar por equipos como Veracruz y Necaxa, Aldo de Nigris llegó a Rayados en enero del 2009, por lo que le tocó la época dorada de un Monterrey que, de la mano de Víctor Manuel Vucetich, dominó tanto la Liga BBVA MX como la Concachampions.

Aldo de Nigris formó una gran mancuerna con Humberto Suazo, con quien logró un ataque de miedo. De hecho, en toda su etapa con el equipo de la Sultana el mexicano alcanzó 83 anotaciones y 32 pases a gol en poco más de 15 mil minutos distribuidos en 232 juegos, lo cual da una media de casi una participación directa cada dos encuentros.

Estos números llamaron poderosamente la atención de Chivas, cuadro que estaba en plena reestructuración y que lo fichó en 2013 a cambio de 4.5 millones de euros, según Transfermarkt. Tristemente para su causa, la apuesta no funcionó y el delantero tuvo más pena que gloria en la institución tapatía.

¿Qué números tuvo Aldo de Nigris en Chivas?

Si bien sus números no fueron del todo negativos, estos no lograron compararse con las estadísticas que tuvo con Rayados. Aldo de Nigris disputó 60 duelos con el Rebaño Sagrado y se adjudicó 12 goles y seis asistencias, por lo que tras este paso decidió regresar a Monterrey.

¿Cuándo será el Rayados vs Chivas?

El juego entre Rayados y Chivas , correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, se programó para este sábado 8 de noviembre en punto de las 17:00 horas.