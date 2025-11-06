¿Qué fue de Cuatrero, luchador que estuvo en la cárcel y ahora amenaza con volver a la lucha libre?

La lucha libre mexicana tuvo una evolución por demás significativa en este año, pues tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre como la AAA dieron mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional. Un luchador de garantía, como lo es Cuatrero, tuvo la oportunidad de estar en ambas empresas antes de ir a prisión.

Cuatrero forma parte de una de las familias más importantes en la lucha libre al ser miembro de la Dinastía Dinamita, por lo que durante mucho tiempo hizo mancuerna con Sansón y Forastero. Hoy, se sabe que el rudo por excelencia quiere volver al cuadrilátero después de salir de la cárcel.

¿Por qué Cuatrero, estrella de la lucha libre, estuvo en prisión?

Después de prácticamente dos años de ausencia de la lucha libre, Cuatrero se pronunció y habló sobre su próximo retorno a la lucha libre. Vale decir que el integrante de la facción Dinamita estuvo alejado del profesionalismo después de cumplir una pena en prisión.

En este punto, vale recordar que Cuatrero fue detenido por las autoridades el pasado 12 de marzo del 2023 luego de una denuncia en su contra por intento de homicidio de parte de Stephanie Vaquer, quien hoy en día es una de las luchadoras más importantes de la WWE.

Fue así como el luchador se mantuvo durante casi dos años en el Reclusorio Norte, recuperando su libertad hace algunos meses. El proceso legal en su contra seguirá mientras se encuentra en libertad; sin embargo, la última imagen que publicó es una clara referencia a sus deseos de volver a la lucha libre luego del complicado momento que vivió.

¿Qué logros obtuvo Cuatrero en la lucha libre mexicana?

En su etapa en el CMLL , Cuatrero tuvo la oportunidad de ser Campeón Mundial de Peso Medio, Campeón Nacional y Mundial de Tríos, Campeón Occidente de Tríos y Campeón de Parkas en la Arena Coliseo. En cuanto a su paso por la AAA, este se consagró Campeón Mundial de Tríos y obtuvo el título del Vive Latino.