¿Quién será el campeón de la F1 2025? Checo Pérez sorprende con su favorito

Restan pocas carreras para que se defina al gran campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , misma que ha traído consigo cambios significativos en cuanto a los pilotos y escuderías se refiere. En ese sentido, el mexicano Checo Pérez sorprendió con su favorito para quedarse con el trono.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Cabe mencionar que Sergio, Checo Pérez, volverá a la Fórmula 1 para la temporada 2026 luego de ser fichado por Cadillac, escudería que hará su debut el siguiente año. Y mientras se prepara con su nueva constructora, el mexicano dio de qué hablar con sus pronósticos para la campaña actual.

¿Quién será el campeón de la F1 2025, según Checo Pérez?

De acuerdo con una charla que sostuvo con el portal Sky Sports, el hoy piloto de Cadillac aseguró que su favorito para quedarse con el campeonato 2025 de la Fórmula 1 es nada más y nada menos que Max Verstappen, quien fue su compañero cuando ambos formaron parte de Red Bull.

Te puede interesar: ¿Habrá un mundo abierto en las próximas ediciones del EA Sports FC?

Te puede interesar: Esto es todo lo que se sabe respecto a la próxima película de Super Mario Bros

Cabe mencionar que, en estos momentos, Max Verstappen es el tercero dentro de la clasificación general por debajo de los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. No obstante, la diferencia entre los tres no es tan notoria, pues mientras el primer lugar tiene 357 puntos, el segundo ostenta 356 y el tercero, el neerlandés, suma 321 unidades.

Ante ello, Checo Pérez considera que Max Verstappen cerrará de la mejor manera su participación en la temporada de la F1 y esperará un tropiezo de ambos McLaren para subirse nuevamente al podio, esto pese a los constantes conflictos que Red Bull ha tenido con su compañero de equipo a lo largo de la campaña.

¿Cuántos GP’s faltan para el cierre de la temporada 2025 de la F1?

El calendario establece que restan cuatro grandes premios para la finalización de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , mismos de los cuales dos incluyen una carrera sprint. Ante ello, se espera que el cierre de la campaña sea por demás emotivo luego de una temporada que ha dejado muchos momentos vibrantes en la pista.