¡Última Hora! Aleco Irarragorri define el futuro de Francisco Rodríguez como DT de Santos

En el marco de su 42 aniversario, el Club Santos Laguna busca recuperar el protagonismo que lo llevó a conquistar seis títulos en la Liga BBVA MX . Sin embargo, los últimos dos torneos han sido un calvario para los Guerreros, que terminaron en el fondo de la tabla general. En el actual Apertura 2025, el equipo dirigido por el español Francisco Rodríguez marcha en el puesto 11 con 6 puntos, a solo 3 de la zona de repechaje, pero con un balance preocupante: 5 derrotas y apenas 2 victorias. A pesar de estos números, el presidente del club, Aleco Irarragorri, ha ratificado su confianza en Rodríguez como el líder idóneo para encabezar el proceso de reconstrucción del equipo de Torreón.

“Es alguien muy profesional, extremamente comprometido, su metodología de trabajo es muy buena y va mucho con la filosofía tanto de Santos como de todo el grupo que se ha venido construyendo durante muchos años. Estamos en una muy buena etapa de construcción”, afirmó Irarragorri sobre el técnico español en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Gran respaldo al técnico actual de Santos

La decisión de mantener a Rodríguez, quien llegó en mayo de 2025 tras la salida de Fernando Ortiz, refleja la apuesta por la estabilidad en un proyecto a largo plazo, pese a los resultados complejos. Rodríguez, con experiencia en clubes como Almería, Girona y Rayo Vallecano, ha sido elogiado por su capacidad para recuperar planteles, algo que Santos necesita urgentemente.

Sobre el plantel, Aleco destacó: “Este semestre me decían que no había calidad en el plantel. Yo pienso que los líderes no buscan la calidad de la gente, sino sus cualidades, y esas cualidades las convierten en calidad. Eso es exactamente lo que está pasando con los jugadores que trajimos desde 2024 y las incorporaciones de enero”. Irarragorri destacó que Rodríguez ha sabido identificar y potenciar las virtudes de los futbolistas que no tuvieron buenos momentos en el pasado, como Ramiro Sordo, Christian Dájome y Bruno Amione, para construir un equipo competitivo.

Aunque la afición sigue frustrada por los resultados, la directiva confía en que la visión de Rodríguez y su enfoque devolverán a Santos a los primeros planos.

