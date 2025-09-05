Tiene 143 goles y ya se perfila como el refuerzo estrella de Rayados: una total locura

Rayados de Monterrey sigue sufriendo cambios en su plantilla durante los últimos días de mercado, donde por ejemplo; Esteban Andrada, quien realizó un reclamo contra la Pandilla , jugará en Europa por primera vez. No obstante, la directiva sigue en busca de un nuevo delantero centro y, tras una amplia búsqueda, un nuevo nombre apareció dentro de las opciones de Rayados: Paco Alcácer.

Según el periodista Santiago Fourcade, Monterrey se ha puesto como objetivo fichar a Paco Alcácer, delantero español que viene de quedar libre tras finalizar su contrato con el Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos. El atacante de 32 años acumula 143 goles en toda su carrera y puede ser una opción más que viable para Rayados, ya que solo deberían hacerse cargo de su contrato. Por otro lado, Monterrey podría fichar a una estrella de la MLS en este mercado .

FC Barcelona Paco Alcácer es el delantero letal que Rayados quiere en su equipo

De acuerdo a diversos reportes, Alcácer es un viejo conocido de Domenec Torrent debido a su etapa en el futbol español. De esta manera, Rayados seguiría la línea de fichar a jugadores provenientes de LaLiga como sucedió con Sergio Ramos y también con Sergio Canales, ambos españoles. No obstante, hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento oficial por parte del conjunto de la Pandilla.

¿Quién es Paco Alcácer, el delantero que busca Rayados?

Se formó en las fuerzas básicas del Valencia de España y debutó como profesional en el año 2011. En 2012 jugó cedido en el Getafe para sumar minutos y, tras su regreso en 2013, se volvió indispensable durante los tres años que estuvo en el club. Tanto es así que, en el año 2016, el FC Barcelona pagó 30 millones de euros para que sea una variante en el ataque catalán.

Sin embargo, Alcácer nunca pudo brillar en el Barça y salió cedido al Borussia Dortmund. El conjunto alemán quedó satisfecho con su rendimiento y en 2019 lo compraron de forma oficial tras pagar 21 millones de euros. En tan solo 6 meses, el Dortmund vendió a Alcácer en 25 millones al Villarreal de España, equipo en el que jugó hasta el año 2022.

A partir de allí comenzó su aventura por Medio Oriente: fichó por Sharjah FC y en 2023 fue cedido al Emirates Club. Regresó al Sharjah en 2024 y, tras una temporada en el equipo de Emiratos Árabes Unidos, la directiva tomó la decisión de no renovar su contrato. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de €3,000,000 y se encuentra como agente libre.

