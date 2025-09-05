Domènec Torrent tiene solo UNA SEMANA para hacer esta estrategia: podría jugarse el Apertura

Rayados de Monterrey atraviesa este parón por selecciones como líder del Apertura 2025 tras acumular 6 victorias al hilo. Pese a ello, la plantilla de Domènec Torrent sigue sufriendo cambios, donde por ejemplo, sentenció la salida de Esteban Andrada a Europa y quien aprovechó para realizar un reclamo al club . Sin embargo, restan 12 días para que finalice el libro de pases en México y los regiomontanos tendrán una semana para definir una última estrategia.

Resulta que Torrent le solicitó a la directiva la llegada de un nuevo delantero centro y, tras el rechazo de jugadores como Borja Mayoral y Patrick Cutrone, Rayados no tiene un nombre concreto para cubrir las necesidades de su entrenador. Monterrey tendrá que trabajar a contrarreloj, pues ya no corre con mucho tiempo y esto podría costarle el Apertura 2025. No obstante, Paco Alcácer es otro goleador que llama la atención en Rayados .

@rayados Domènec Torrent busca a un nuevo delantero centro en Rayados

Rayados cuenta con plazas de jugador extranjero disponibles para fichar a un goleador de renombre y el ex FC Barcelona es una de las variantes, según el periodista Santiago Fourcade. De acuerdo a los reportes de César Luis Merlo, hay una gran dificultad para que la directiva albiazul cierre a su nuevo delantero, ya que no tiene nada concreto. La presión es aún mayor, sobre todo porque el equipo se encuentra en lo más alto de la tabla.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX?

El libro de pases cerrará en México el próximo viernes 12 de septiembre, mismo día en el que se reanudará el Apertura 2025 tras el parón por la fecha FIFA. De esta manera, Rayados tiene tiempo hasta de una semana para avanzar con las negociaciones para cerrar a un nuevo delantero por pedido de Torrent. Sin embargo, no debe quedarse quieto, ya que podría quedarse con las manos vacías.

Los delanteros (centro) que Torrent tiene en su plantilla para la temporada 2025/26