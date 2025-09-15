deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Video

Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025

Alejandra Orozco, medallista olímpica y apasionada del deporte, estuvo presente en la Serie del Rey 2025 y compartió su visión sobre el ambiente beisbolero, el bicampeonato de los Diablos Rojos y el poder de la afición mexicana.

Azteca Deportes
Home Run Azteca
Compartir

Alejandra Orozco, medallista olímpica y apasionada del deporte, estuvo presente en la Serie del Rey 2025 y compartió su visión sobre el ambiente beisbolero, el bicampeonato de los Diablos Rojos y el poder de la afición mexicana.

Diablos Rojos del México
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
RESUMENHRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
¡Paliza en el Harp Helú! Diablos 12-1 Charros | Juego 2 Serie del Rey | Resumen completo
RESUMENHRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
Resumen completo Diablos vs Charros | Primer juego Serie del Rey | LMB 2025
TOP5HRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
Alex Lora entrevista sobre béisbol y “Pobre Soñador” | Historia, música y pasión mexicana
×
×