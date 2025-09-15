Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
Alejandra Orozco, medallista olímpica y apasionada del deporte, estuvo presente en la Serie del Rey 2025 y compartió su visión sobre el ambiente beisbolero, el bicampeonato de los Diablos Rojos y el poder de la afición mexicana.
