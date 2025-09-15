Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Julián Ornelas, figura de los Diablos Rojos del México, comparte junto a su mamá una entrevista íntima tras conquistar el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, alcanzando el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.
