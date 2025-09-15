deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Video

Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos

Santiago Harp Grañén, directivo de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, donde el equipo escarlata conquistó el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.

Azteca Deportes
Home Run Azteca
Compartir

Santiago Harp Grañén, directivo de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, donde el equipo escarlata conquistó el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.

Diablos Rojos del México
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
Thumbnail
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
RESUMENHRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
¡Paliza en el Harp Helú! Diablos 12-1 Charros | Juego 2 Serie del Rey | Resumen completo
RESUMENHRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
Resumen completo Diablos vs Charros | Primer juego Serie del Rey | LMB 2025
TOP5HRUNMINIS2 (1).jpg
Home Run Azteca
Alex Lora entrevista sobre béisbol y “Pobre Soñador” | Historia, música y pasión mexicana
×
×