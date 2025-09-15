Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Santiago Harp Grañén, directivo de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, donde el equipo escarlata conquistó el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.
