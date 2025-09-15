Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
Juan Carlos “Haper” Gamboa, capitán de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras conquistar el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, alcanzando el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.
