Así fue como Alejandro Cárdenas PREDIJO su primer gol en América; ¿cómo lo soñó?

Han pasado algunas semanas desde que Alejandro Cárdenas se volvió tendencia en las redes sociales gracias al gol que anotó con el América, por lo que, después de varios días, ha surgido información en torno a cómo el canterano azulcrema predijo el tanto que marcaría.

Colectivamente, al América no le alcanza

Para dar un poco de contexto, vale decir que Alejandro Cárdenas tuvo su debut goleador en la victoria que América tuvo frente a Santos Laguna por 3-0. El canterano del conjunto capitalino aprovechó la tibia marca del rival para colocar el tercer tanto gracias a un fuerte tiro dentro del área.

¿Cómo predijo Alejandro Cárdenas su gol con América?

Dentro de las curiosidades del debut goleador de Alejandro Cárdenas destaca el hecho de que el mismo futbolista le habría dicho a su familia, días antes del duelo frente a Santos, que ese partido sería importante en su carrera dado que sería en donde marcaría su primer gol como profesional.

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Y es que, de acuerdo con una charla que su padre tuvo con ESPN, Cárdenas aseguró que ese día se haría presente en el marcador puesto que presentía algo en él, hecho que al final se volvió una realidad después del gran golpe con el botín derecho con el que el mexicano venció al portero rival.

“Es el resultado de tanto esfuerzo. Era el sueño de mi hijo, el sueño de debutar con América, meter su primer gol y hoy precisamente hablaba en la mañana con él y me decía ‘papá, voy a marcar gol’. Entonces, fue ver que pasa el balón a la red y digo ‘qué razón tenías, hijo’”, mencionó.

¿Alejandro Cárdenas ya le ganó la batalla a Patricio Salas?

Si bien aún luce temprano para conocer más respecto a la metodología de Guillermo Almada, todo haría indicar que Alejandro Cárdenas sería más del gusto del charrúa que el propio Patricio Salas, quien pasó de tener muchos minutos en la temporada anterior a ser relegado a la banca en este inicio de torneo.